Santos cai diante do Novorizontino e dá adeus ao Paulistão

O sonho do título paulista chegou ao fim para o Santos. Em uma partida eletrizante disputada neste domingo (21) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Alvinegro Praiano foi superado pelo Novorizontino por 2 a 1, em um confronto que garantiu o time do interior na semifinal do Estadual e encerrou a campanha santista no torneio.

A vitória do Novorizontino solidifica sua posição como a equipe de melhor campanha no Paulistão até o momento, enquanto o Peixe, após um desempenho irregular, se despede da competição.

O jogo

A primeira etapa do jogo foi marcada por muita disputa no meio-campo e poucas chances claras para ambos os lados. O Santos teve sua melhor oportunidade já nos acréscimos, aos 44 minutos, quando Neymar iniciou um contra-ataque promissor e serviu Rony, cujo chute forte foi heroicamente desviado pelo zagueiro Dantas sobre a linha.

No entanto, a resposta do Novorizontino veio em seguida e de forma contundente. Aos 46 minutos, um erro na saída de bola santista, com um passe equivocado de Neymar, abriu caminho para Tavinho cruzar e Rômulo finalizar com precisão na saída do goleiro Brazão, colocando os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

Segundo tempo

O retorno para o segundo tempo mostrou um Santos mais incisivo, buscando o empate com determinação. Apesar de dominar a posse de bola, a equipe encontrava dificuldades para furar a sólida defesa do Novorizontino. A persistência foi recompensada aos 19 minutos, quando Gabriel Bontempo, após receber um cruzamento rasteiro de Igor Vinícius, arriscou um chute de fora da área que balançou as redes, igualando o marcador.

Com o placar novamente empatado e o relógio avançando, ambos os times adotaram uma postura mais cautelosa, evitando a exposição. O Santos continuou a criar perigo, especialmente em jogadas de bola parada, mas não conseguiu a virada. O golpe decisivo veio no último lance da partida. Aos 51 minutos, Vinícius Paiva fez um cruzamento certeiro para Léo Naldi, que cabeceou para o fundo do gol, garantindo a vitória e a vaga do Novorizontino nas semifinais.

Próximos compromissos

O Novorizontino agora se prepara para a segunda fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Nacional-AM na próxima quarta-feira, 25 de fevereiro, às 18h (de Brasília), novamente em seu estádio.

Já o Santos, eliminado do Campeonato Paulista, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Vasco, na quinta-feira, 26 de fevereiro, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada da competição nacional.

