Santos avança para a semifinal do Paulistão com show de Neymar 

Na noite de domingo de Carnaval (02.03), o Santos garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Neymar, com um gol de falta, e João Schmidt, com um chute rasteiro, garantiram a classificação do Peixe para a próxima fase do torneio.

Destaques da partida

Show de Neymar: O craque abriu o placar com um gol de falta, demonstrando sua qualidade e importância para o time.

Estreia de Rollheiser: O argentino Benjamín Rollheiser fez sua estreia com a camisa do Santos, entrando no segundo tempo e mostrando seus primeiros lances com a equipe.

Reestreia adiada: O Menino da Vila Deivid Washington teve sua reestreia adiada após a saída de Neymar.

O jogo

O Santos começou a partida com tudo, abrindo o placar logo aos oito minutos com um gol de falta de Neymar. O Red Bull Bragantino tentou responder, mas parou nas mãos do goleiro Gabriel Brazão. O Peixe quase ampliou a vantagem em um contra-ataque, mas Guilherme finalizou por cima do gol.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino voltou com outra postura e pressionou o Santos, chegando a acertar a trave. No entanto, o Peixe respondeu rapidamente e ampliou a vantagem com um gol de João Schmidt. Neymar ainda teve a chance de marcar seu segundo gol na partida, mas o goleiro Cleiton espalmou.

Classificação e próximos passos

Com a vitória, o Santos se classificou para a semifinal do Paulistão pelo segundo ano consecutivo. A equipe busca encerrar um jejum de nove anos sem conquistar o título estadual. O Peixe agora aguarda a definição do último confronto das quartas de final para saber quem será seu adversário na semifinal. Palmeiras e Corinthians já estão classificados, enquanto São Paulo e Novorizontino disputam a última vaga.

Expectativas para a semifinal

A torcida santista está animada com a classificação para a semifinal e espera que o time possa conquistar o título estadual após nove anos de espera. A equipe tem demonstrado um bom futebol e conta com jogadores de qualidade como Neymar e Rollheiser. A semifinal promete ser um grande desafio para o Peixe, que terá que superar um adversário difícil para chegar à final.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 02/03/2025

Horário: 20h45 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral

Público: 14.832 torcedores

Renda: R$ 1.127.732,50

GOLS: Neymar, aos 8′ do 1ºT, e João Schmidt, aos 10′ do 2ºT (Santos)

Cartões amarelos: Gabriel Bontempo e Gil (Santos) / Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Gabriel Veron); Soteldo (Rollheiser), Tiquinho Soares (Thaciano) e Guilherme (Luan Peres). Técnico: Pedro Caixinha

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Eric Ramires), Gabriel (Vitinho) e Jhon Jhon (Fernando); Mosquera (Lucas Barbosa), Vinicinho (Thiago Borbas) e Pitta. Técnico: Fernando Seabra

