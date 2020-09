Santos-AP é o primeiro classificado às semifinais do Amapaense

O líder Peixe da Amazônia garantiu matematicamente a vaga nas semifinais do Campeonato Amapaense com duas rodadas de antecedênc,ia após vencer em casa o lanterna Macapá por 1 a 0, na noite de segunda-feira (31). Primeiro clube a avançar à proxima fase, o Santos-AP é o único time com 100% de aproveitamento no campeonato: em três jogos, conquistou nove pontos.

O São Paulo-AP também está com a classificação encaminhada, após a vitória sobre o Ypiranga por 1 a 0 na noite de ontem (31). Na vice-liderança, com sete pontos na tabela, o Tricolor da Zona Norte segue invicto no Amapazão sem tomar gol. Na próxima rodada basta um empate para avançar de fase.

Restando duas rodadas para o final da Primeira Fase, todos os outros quatro clubes que disputam o Campeonato Estadual seguem vivos na luta pelas três vagas ainda em aberto. Confira AQUI a tabela do Campeonato Amapaense.

Na próxima quinta-feira (3), no estádio Zerão, o São Paulo-AP encara o Santana, 17h (horário de Brasília) e, a partir das 20h30, o Ypiranga duela com o Santos-AP. Na sexta (5), Trem e Macapá se enfrentam a partir das 20h, também no Zerão.