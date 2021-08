Santo André contraria recomendações do Plano SP e mantém restrições

Reprodução: ACidade ON Plano SP mantém o uso de máscara obrigatório em espaços públicos

O prefeito da cidade de Santo André (SP), Paulo Serra, anunciou na noite desta terça-feira (10) que decidiu contrariar as recomendações do governo do estado e manter as restrições após o dia 17 de agosto, quando não haverá mais restrições de horários e capacidade de ocupação das atividades de comércio.

“Discordo do secretário de Saúde do Estado de São Paulo quando ele determinou 17 de agosto como se fosse o fim da pandemia. Na minha opinião não é isso. Nós não vamos dar o próximo passo no Plano São Paulo, para ir para 100% de ocupação, liberar horários e outros tipos de evento”, afirmou Serra.

Segundo ele, quando a cidade alcançar chegar a 70% ou 80% do público vacinado, ele reavaliará as medidas restritivas. Além disso, manifestou preocupação com a variante delta, e disse que até o fim do ano deve banir o uso de máscaras.

“Não dá ainda para aglomerar, fazer show, festa, jogo de futebol. Não é o momento ainda. Até 30 de agosto, Santo André vai ficar nesta mesma fase que está no Plano São Paulo, com capacidade até 80%, com horário até a meia-noite, porque a gente vai com muito cuidado e tranquilidade olhar os números, fazer essa volta gradual”, completou o prefeito, segundo o site Diário do Transporte.