Santander leiloa imóveis comerciais em São Paulo e Espírito Santo

Luciano Rocha Santander

O Santander em parceria com a Frazão Leilões vai promover no dia 14 de fevereiro, às 11h, o leilão de dois imóveis comerciais desocupados, sendo um em São Paulo e a outro no Espírito Santo. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis .

O imóvel de São Paulo fica em Campinas, na Avenida Senador Saraiva, com 6471m² de área total. O lance inicial é de R$4,7 milhões.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Já no Espírito Santo, o lote está na capital, Vitória, na Avenida Princesa Isabel, e conta com 1,3 mil m² de área total. O lance inicial é de R$5,6 milhões.

O valor dos lances é condicionado à posterior aprovação do Banco. O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista sem desconto, financiamento com crédito para pessoa jurídica ou física (CDI mensal + Taxa prefixada — a depender do “Rating” do cliente), sendo entrada mínima de 20% e saldo em 36 a 120 meses. Será aceita também carta de crédito de outros bancos.

Fonte: IG ECONOMIA