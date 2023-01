Santander irá leiloar 55 imóveis pelo país; veja como participar

Unsplash/ Tierra Mallorca São 55 imóveis espalhados pelo país

O banco Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, abre o ano de 2023 com a realização de um leilão de imóveis comerciais e residenciais no dia 17 de janeiro, a partir das 14h00. Inicialmente, são 55 imóveis disponíveis em grande parte do Brasil, mas esse número pode aumentar. O pregão será realizado online no site oficial da leiloeira e será conduzido por Fernando Cerello.

Os imóveis estão localizados em 10 estados brasileiros, sendo eles: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Os lances mínimos iniciam no valor de R$ 33 mil.

Entre os destaques, estão cinco imóveis, sendo três deles comerciais e dois residenciais localizados na capital Paulista:

Loja 29 m² (Unid. 26) – Catete – Rio de Janeiro – RJ/ R$ 100.100,00;

Sala Comercial 43 m² (Unid. 103) – Graças – Recife – PE/ R$ 225.400,00;

Sala Comercial 20 m² (Unid. 811) – Centro – Itaboraí – RJ/ R$ 60.500,00;

Casa 200 m² – Estância Mirim – São Paulo – SP/ R$ 352.800,00;

Casa 644 m² – Jardim Leonor – São Paulo – SP/ R$ 1.855.000,00

Pagamento facilitado

O banco Santander Brasil facilita o pagamento do lance em até 420 meses, com taxa bonificada a partir de 9,49% + TR para casas e apartamentos. Já para os imóveis comerciais, o pagamento pode ser realizado em até 360 meses, com taxa e TR, vide o edital. Tanto para imóveis comerciais quanto para residenciais existe a possibilidade do pagamento do lance à vista.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Um benefício oferecido pela Mega Leilões é o processo de desocupação para clientes que arrematarem os imóveis localizados nas capitais, ou reembolso de até R$ 5 mil com ITBI, registro e escritura. Além disso, todos os débitos referentes a IPTU dos imóveis disponíveis serão quitados até a data do leilão.

Fonte: IG ECONOMIA