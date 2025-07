Santa Teresa reafirma aderência ao Programa ES Inteligente

Santa Teresa deu mais um passo rumo à modernização! Nesta quinta-feira (17), o município reafirmou sua aderência ao Programa ES Inteligente, fortalecendo a parceria com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e o Instituto de Planejamento e Gestão das Cidades (IPGC). A cidade, que já havia firmado a parceria com o Programa anteriormente, dará continuidade à estruturação da coleta de dados para o estabelecimento da Parceria Público-Privada (PPP), que vai proporcionar iluminação pública em LED, miniusinas solares e infraestrutura de telecomunicações.

Neste primeiro momento, as equipes darão seguimento à etapa de levantamento técnico, para que a prefeitura possa encaminhar ao Projeto de Lei de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para a Câmara Municipal. Mas, o prefeito Kleber Medici da Costa afirma que, em breve, a medida vai trazer benefícios reais para o dia a dia da população.

“A parceria reforça o nosso compromisso com a inovação, a eficiência na gestão pública e o uso inteligente da tecnologia para melhorar os serviços oferecidos à população teresense. Agradecemos ao Bandes pela confiança e pelo apoio para que, juntos, possamos construir uma cidade cada vez mais moderna e preparada para os desafios do futuro”, declara.

O programa contempla, entre os principais itens, a modernização da Iluminação Pública, a instalação de miniusinas solares e o fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações, com fibra ótica em prédios públicos, wi-fi gratuito para a população e sistemas de videomonitoramento. Os municípios participantes também podem optar por soluções mais amplas na área de saneamento, desde que haja viabilidade para a implementação.

“O Programa ES Inteligente oferece aos municípios a oportunidade de modernizar sua infraestrutura com responsabilidade fiscal, segurança jurídica e foco na melhoria da qualidade de vida da população. Essa etapa inicial, de estruturação e coleta de dados, é fundamental para garantir que as soluções implantadas estejam de fato conectadas às necessidades reais dos moradores”, afirmou o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip.

Essa legislação é uma atualização local alinhada com o marco legal federal, oferecendo segurança jurídica e previsibilidade tanto para o poder público quanto para os investidores privados. “Em Santa Teresa, encaminhamos uma minuta de lei que estrutura um Programa Municipal de Parcerias, deixando o município preparado para firmar a PPP de Cidades Inteligentes e também novos projetos conforme o interesse e a necessidade futura do município. Com isso, criamos as bases para atrair investimentos, viabilizar projetos estratégicos e promover o desenvolvimento sustentável com inovação, eficiência e responsabilidade fiscal”, complementa o coordenador de projetos do Bandes, Vilker Zucolotto.

