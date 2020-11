Redação Sandy canta “Lealdade Coragem Verdade”, tema do filme “Mulan”

Depois de 22 anos, Sandy volta a gravar uma canção para o filme Mulan . Dessa vez, ela canta em português a nova música, Lealdade Coragem Verdade , que faz parte da trilha-sonora da versão live action do filme, que chega para os assinantes brasileiros do Disney+ em 4 de dezembro , sem custo adicional. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Walt Disney Records .

Sandy também participou da trilha-sonora da animação de 1998 , assim como Christina Aguilera , que também participou nos anos 1990 e agora em 2020. O clipe é uma celebração ao lançamento do novo filme.

“Quando soube do convite da Disney pra gravar a nova versão em português da trilha de ‘Mulan’, disse ‘sim’ na mesma hora! Foi uma experiência maravilhosa estar, mais uma vez, envolvida musicalmente com o filme, mais de duas décadas depois, já que eu havia gravado, em 1998, duas músicas pra primeira versão do longa-metragem. Adorei interpretar ‘Lealdade Coragem Verdade’ e não vejo a hora de assistir a esse live-action tão esperado” , disse Sandy.

