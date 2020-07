Sandra Bullock faz 56 anos! Confira os melhores filmes dela para você assistir

Neste domingo (26) é aniversário da atriz americana Sandra Bullock. A ganhadora do Oscar está comemorando 56 anos! Com mais de 34 anos de carreira, Sandra é uma atriz versátil que já trabalhou em filmes desde comédia até drama.

Reprodução Confira uma lista com os melhores filmes de Sandra Bullock





Foi com o filme “Um Sonho Possível” que Sandra Bullock ganhou seu primeiro Oscar da carreira com o papel de melhor atriz.





Para comemorar o aniversário de uma das maiores atrizes da atualidade trouxemos uma lista de filmes dela para você aproveitar esse domingo e se divertir. Confira a seguir:

1- Um Sonho Possível

Reprodução Sandra Bullock ganho um Oscar por conta de sua atuação em “Um Sonho Possível”





O filme que concedeu o Oscar para Sandra Bullock é inspirado em uma história real, baseada no livro escrito por Michael Lewis.

A história acompanha Michael Oher (Quinton Aaron) um jovem preto, que não tem aonde morar e tem traumas pesados no passado. O caminho dele cruza o de Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock), e ela decide dar um lar para ele.

Além de adotá-lo, a personagem também ajuda Michael com sua brilhante carreira no futebol americano.

2- A Proposta

Reprodução Em a Proposta,Sandra Bullock interpreta uma editora de sucesso mas muito rígida





Esse filme é uma das comédias românticas gostosas de ver. Sandra Bullock interpreta Margaret Tate, uma exigente chefe que obrigada seu assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds) a se casar, para que ela não seja deportada para o Canadá.

Eles então vão passar um dias na cidade natal dele para que ela seja apresentada para a grande (e estranha) família dele. No começo os dois se odeiam, mas vocês podem imaginar o que acontece no meio do caminho, não é mesmo?

3- Bird Box

Reprodução Em 2018, BirbBox foi lançando na Netflix e Sandra Bullock foi elogiada por sua atuação. Uma sequência já foi confirmada





Em 2018, o filme foi lançado na Netflix e fez muito sucesso na época de seu lançamento. Inspirado em um livro do mesmo nome, a narrativa se passa em um futuro pós apocalíptico que monstros invisíveis fazem com que as pessoas se matem.

Malorie (Sandra Bullock) passa por grandes perrengues para levar ela e seus filhos para um lugar que promete ser seguro, enquanto não consegue ver nada.

Uma continuação já foi confirmada.

4- Miss Simpatia

Gracy Hart (Sandra Bullock) é uma durona agente do FBI que é colocada para a missão mais difícil de sua vida: se infiltrar no Concurso de Miss dos Estados Unidos e descobrir quem está cometendo uma série de crimes envolvendo o nome do concurso.

Mas, para fazer a missão dar certo, Gracy tem que passar por uma mudança no visual completa. O filme também tem uma sequência, mas não tão bom quanto o primeiro.

5- A Casa no Lago

Reprodução A química entre Sandra Bullock e Keanu Reeves nesse filme é sensacional!





Para assistir esse filme, você já precisa preparar os lencinhos. Nesse romance, Kate Foster (Sandra Bullock) é uma médica de sucesso, mas se sente muito sozinha na vida pessoal e tem uma casa de vidro em um lago, que está sendo alugada pelo arquiteto Alex Wyler (Keanu Reeves).

Os dois começam a trocar cartas por dois anos e se apaixonam. A química entre os atores é imperdível.