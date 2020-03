Sanders e Biden cancelam comícios nos EUA por causa de coronavírus

arrow-options Reprodução Bernie Sanders e Joe Biden

Os pré-candidatos democratas Bernie Sanders e Joe Biden cancelaram os comícios de campanha que iriam realizar nesta terça-feira (10) em Cleveland, no estado norte-americano de Ohio, em decorrência da epidemia do novo coronavírus .

A decisão dos dois político mostra que o coronavírus está causando seus primeiros impactos nas primárias do Partido Democrata . A eleição presidencial norte-americana está marcada para o mês de novembro.

“Por preocupações com a saúde e segurança pública, cancelamos nosso comício desta noite em Cleveland. Estamos seguindo os alertas públicos das autoridades de Ohio, que comunicaram preocupação com grandes eventos em locais fechados durante o surto”, explicou Mike Casca, diretor de comunicação da campanha de Sanders , em um comunicado.

“De acordo com a orientação das autoridades públicas e com muita cautela, nosso comício em Cleveland, Ohio, hoje à noite está cancelado. Continuaremos a consultar as autoridades de saúde pública e fazer anúncios sobre os eventos futuros”, disse Kate Bedingfield, vice-gerente da campanha de Biden .

A primária de Ohio está marcada para o dia 17 de março. Nesta terça-feira (10), seis estados do país (Dakota do Norte, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri e Washington) passarão pelas primárias democratas e o ex-vice-presidente Biden é considerado o favorito.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos possuem 808 casos confirmados de coronavírus e já registra 28 mortes, sendo 23 deles somente em Washington.