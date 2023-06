Sandero ganhará versão elétrica com foco em baixo custo

Divulgação Atual geração do Dacia Sandero não será comercializada no Brasil

O Sandero é um dos veículos mais populares da Europa devido ao seu baixo custo, e irá ganhar uma versão 100% elétrica em meados de 2027, com o objetivo de continuar sendo acessível, segundo o CEO da Dacia, Denis Le Vot.

A receita deverá ser a mesma utilizada no Dacia Spring EV (conhecido por aqui como Renault Kwid E-Tech ), e irá manter a mesma estrutura do veículo a combustão, pensando em simplificar a produção. Segundo Le Vot, a novidade deverá ficar no mercado até 2034 ou 2035 .

“O segmento de hatches define quem somos e o que fazemos. Não esqueceremos de quem somos. Nosso modelo terá autonomia menor e tempo de recarga maior, mas queremos ter o produto mais acessível”, declarou o executivo.

Segundo ele, veículos elétricos na casa dos 35 ou 45 mil euros são uma grande barreira para o acesso a essa modalidade, e por isso a Dacia se compromete com os carros baratos .

A partir de 2024 todo veículo da Dacia, com exceção do Spring, serão baseados na plataforma CMF-B , que permite uma variante 100% elétrica .

Le Vot deixou no ar a possibilidade de utilizar baterias de sódio-lítio nos novos modelos. Muitas empresas não adotam essa tecnologia por conta do peso mais elevado e da pouca capacidade de armazenamento de energia, mas o custo é menor, alinhando com o foco da Dacia.

A atual geração do Sandero foi lançada em 2020 na Europa, e como o ciclo de vida do modelo é de 7 anos, em média, em 2027 deverá acontecer o lançamento de uma nova geração do hatchback, por isso o foco de uma versão elétrica tão longe.

Sobre a próxima geração do Sandero, o chefe de design da Dacia, David Durand, afirmou que a ideia será ter um veículo que passe uma sensação de robustez.

“Queremos um veículo que possa ser utilizado em qualquer condição, que você não tenha medo de passar por uma estrada esburacada, que tenha altura o suficiente para que não raspe o assoalho”, concluiu.

Por essas declarações, é possível que o novo SUV da Renault no Brasil possa adiantar algumas novidades do próximo Sandero, visto que ambos são produzidos a partir da plataforma CMF-B e a novidade substituirá o hatchback por aqui.

Com a versão elétrica do Sandero só chegando em 2027, é provável que o novo SUV nacional não receba uma versão elétrica, talvez somente em uma segunda geração ou pós-facelift. Atualmente, a Renault oferece o Kwid , Zoe , Kangoo nas versões eletrificadas, e com Megane chegando em breve .

