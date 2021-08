Sandálias no inverno: saiba como montar looks elegantes e quentinhos

Reprodução Sandálias no inverno: tendências e sugestões





































Resumo É possível incluir as sandálias nos looks de inverno sem passar frio

Além das tradicionais meias finas, elas vão muito bem com outros materiais, como meias de lurex

Outra opção é investir em cores e texturas, como as meias arrastão





Devido às baixas temperaturas registradas no país, a moda precisou se aliar ao conforto e ao estilo . Porém, engana-se quem pensa que as amantes de sandálias abertas precisam abrir mão de seus calçados preferidos nessa estação. O especialista Filipi Sant’Anna, criador da Soul Calçados, dá dicas de como incluir as sandálias nos looks de inverno para sem medo de passar frio.

A principal forma de explorar essa possibilidade é combinar as sandálias com meias, sendo elas finas, grossas, pretas ou coloridas. “Já faz algumas temporadas que aquelas meias curtinhas estão em alta na hora de complementar a sandália, tornando-se um truque poderoso de styling”, diz ele. “Não tenha medo e perca o preconceito na hora de montar seus looks”.





Filipe aponta ainda que para escolher a peça ideal, basta levar em conta a sua personalidade. “Se é mais ousada, vá em frente! Abuse das cores nas meias e sandálias. As que têm um material diferente, como o lurex, que é brilhoso e possui toque metalizado, podem garantir um visual estiloso”, aponta. Já para quem é do grupo das básicas, uma meia fina preta já é o suficiente.

Reprodução Básicas ou ousadas, as meias influenciam na composição dos looks





A meia-calça também é uma ótima alternativa e segue fazendo sucesso na estação, principalmente porque dá certo com vários tipos de sandália. “Você pode fazer com que ela e a sandália sejam protagonistas do outfit ao usar meias que vão além da clássica preta, como a meia-arrastão ou a meia-calça com texturas. Já se a proposta é um look mais ousado, combine as sandálias pretas com meias coloridas, como vermelho e vinho, que entregam uma pegada vintage”, aconselha Filipi.

Sobre os modelos de sandália em alta, o especialista comenta que as que mais estão em alta são: a sandália vazada, com tiras de amarrar na perna, e os saltos baixos que trazem o conforto e elegância necessários para o inverno. “Saltos de 4,5 a 6 cm são super bem-vindos, e têm aparecido com certa frequência com animal print. O tamanco com a parte de trás aberta é outro queridinho”, explica.

Reprodução Sandálias abertas com tiras são tendência





Já as sandálias meia-pata são uma aposta certeira para aquecer os pés no inverno e recentemente voltaram ao topo das tendências. De acordo com Filipe, elas garantem um ar mais pesado ao visual e, junto com as meias, deixam toda a composição mais interessante. “Você pode usá-las sozinhas e combinando com calças compridas ou combinar a meia-pata com vestidos e saias, apostando em uma meia-calça mais neutra”, aconselha.