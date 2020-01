SAMU está disponível para atendimento de municípios afetados pelas chuvas no número 191

Centenas de voluntários participam na manhã deste sábado (25) do Mutirão Solidário no município de Iconha para a limpeza das ruas e de estruturas afetadas pelas chuvas. A ação organizada pelo Governo do Estado também contemplou o distrito de Bom Destino, no mesmo município. Tropas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e da Marinha, além de voluntários civis participam da ação.

O governador Renato Casagrande – que fez a convocação a toda sociedade capixaba –, a vice-governadora Jaqueline Moraes, além de secretários de Estado e integrantes do Governo do Estado também participaram do mutirão. O esforço soma o trabalho de recuperação da cidade que já vem sendo feito desde a última semana, quando as cidades da região sul foram atingidas por fortes chuvas.

A concentração foi no Ginásio de Esportes de Iconha, que chegou a ser tomado pela lama e foi limpo pelas equipes do Corpo de Bombeiros ao longo da semana. O governador Casagrande saudou todos os presentes agradeceu a presença de todos e anunciou as providências adotadas na resposta às chuvas que seguem atingindo as regiões Sul e Caparaó.

Durante todo o dia, os voluntários recolheram entulhos que estavam espalhados pelas ruas, auxiliaram na retirada de várias residências e removeram grande parte da lama acumulada nas vias. Os trabalhos foram auxiliados pelas máquinas contratados pelo Governo do Estado, além de veículos e equipamentos de órgãos do Estado, do Exército e também os cedidos por particulares.

Parte do efetivo do Corpo de Bombeiros que participaria do Mutirão foi deslocado para atender as ocorrências nos municípios atingidos pelas chuvas na noite desta sexta-feira (24). Aeronaves do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer) também foram encaminhadas para Cachoeiro de Itapemirim para atuar no socorro às vítimas na região.

Na parte da tarde, o governador e a vice-governadora visitaram os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, que foram bastante afetados pelas chuvas. Ele esteve reunido com os prefeitos das duas cidades, Victor Coelho e Domingos Fracaroli, respectivamente. Casagrande garantiu apoio nas ações de assistências aos moradores dos outros municípios atingidos e a possível inclusão nas medidas de recuperação que já haviam sido anunciadas para Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

Ao final das visitas, por volta das 18 horas, Casagrande retornou ao município de Iconha, onde se reuniu no comando de operações com representantes da Defesa Civil Estadual e Municipal, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro. Ele aproveitou para novamente agradecer a solidariedade dos capixabas que, além das muitas doações para as vítimas do desastre, participaram atividade do mutirão de limpeza.

“A palavra é gratidão mesmo. Eu fiz o convite a muitas pessoas para vir aqui e as pessoas vieram. Mais de 500 voluntários presentes aqui. O Centro de Iconha e diversas ruas têm outra realidade ao final desse dia. Foi um sucesso, muito obrigado!”, disse o governador, que também agradeceu pela ajuda de todos os militares envolvidos no mutirão.

Casagrande recebeu a ligação do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que antecipou sua vinda ao Estado para este domingo (26). Está previsto um sobrevoo do governador e o ministro sobre os municípios afetados pelas chuvas, seguido de uma reunião técnica às 16 horas no Palácio Anchieta, em Vitória.

