Samu abre processo seletivo no ES com salários de até R$ 13 mil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, abriu processo seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva no Espírito Santo. As oportunidades são para atuação em Linhares, municípios vizinhos e na Região Metropolitana da Grande Vitória. Os salários podem chegar a R$ 13.358,52, além de benefícios.

Os editais nº 003/2026 e nº 004/2026 foram publicados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos do Samu 192. As inscrições seguem abertas até 22 de fevereiro.

Vagas disponíveis

Médico Socorrista (Aeromédico) – Edital 003/2026

Salário: R$ 13.358,52

Benefícios: ticket alimentação de R$ 24 por plantão + adicional de insalubridade

Jornada: plantões de 12 horas

Carga horária: 36 horas semanais

Escala definida pela coordenação médica

Enfermeiro Socorrista (Aeromédico) – Edital 004/2026

Salário: R$ 3.707,42

Benefícios: ticket alimentação de R$ 24 por plantão + adicional de insalubridade

Escala: 12×60 (diurna ou noturna)

Carga horária: 150 horas mensais

As contratações serão feitas pelo regime CLT, com período de experiência.

Etapas do processo seletivo

O processo terá seis fases:

Avaliação de currículo Prova teórica Entrevista e comprovação de documentos Prova prática Avaliação psicológica Entrevista técnica (arguição)

Candidatos aprovados na primeira fase serão convocados por e-mail e WhatsApp para as etapas presenciais, que ocorrerão na Central do Samu 192, na Serra, nos horários de 8h30 ou 13h30.

Atuação dos profissionais

Os selecionados poderão trabalhar em plantões diurnos e noturnos nas Unidades Móveis do Samu 192 ou na Central de Regulação Médica das Urgências do Estado, conforme a demanda do serviço.

O resultado final será divulgado no site oficial do Samu ES com identificação por número de inscrição.

