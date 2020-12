Samu abre inscrições para processo seletivo para profissionais de níveis Médio, Técnico e Superior

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) publicou, nessa terça-feira (08), cinco editais de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para a contratação de profissionais de níveis Médio, Técnico e Superior para atuação na central e ambulâncias da unidade.

As inscrições estão sendo realizadas eletronicamente, por meio do site www.santacasavitoria.org/samu-192, e podem ser feitas até as 23h59 deste domingo (13), observado o fuso-horário de Brasília.

Há vagas para telefonista auxiliar de regulação médica, rádio operador, técnico em enfermagem socorrista, condutor socorrista e médico socorrista. Os salários vão de R$ 1.501,76 a R$ 8.481,60.

Samu 192

O Samu 192 faz parte da rede de Urgência e Emergência do Governo do Estado. É um serviço de socorro que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de unidade móvel e equipe capacitada para realização do atendimento. Sua finalidade é prestar socorro à população em casos de risco de morte.

Atualmente, o atendimento do Samu cobre 22 municípios do Estado, o que compreende 57,2% da população assistida pelo serviço.

Os municípios são os 20 que fazem parte da Região Metropolitana de Saúde (Afonso Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória) e dois municípios que fazem parte da Região Sul de Saúde (Anchieta e Piúma).

