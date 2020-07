Samsung se deu bem: veja a lista dos 10 celulares mais buscados por brasileiros

Unsplash Confira os celulares mais procurados no mês de junho





O site para busca de produtos e comparação de preços Zoom divulgou uma lista com os celulares que foram mais buscados no mês de junho de 2020. Quem marca bastante presença na lista é a Samsung , que conquistou 4 posições com os seus smartphones .





Por sua vez, algo a ser notado em relação a configuração dos aparelhos, é que o povo brasileiro não está buscando em sua maioria celulares do segmento “topo de linha”, mas quer smartphones de entrada ou intermediários , que ofereçam uma boa autonomia. A seguir, veja a relação completa dos celulares mais buscados pelos brasileiros para o mês de junho de 2020.