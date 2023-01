Samsung Galaxy S23 chega em fevereiro com estes truques na câmera

reprodução / Twitter Detalhes do Samsung Galaxy S23

Se você está ansioso pelo Galaxy S23, tenho boas notícias: falta menos de um mês para o lançamento dos novos celulares. A Samsung enviou, nesta terça-feira (10), os convites para o Galaxy Unpacked 2023, que retornará ao modelo presencial depois de três anos. O destaque da linha gira em torno dos novos recursos de fotografia, como a esperada opção para fazer hyperlapse do céu.

A oficialização do evento foi comunicada tanto no Brasil quanto em outros países.

Em nota, a Samsung informou que “a nova linha Galaxy S será o epítome da experiência premium mais completa, definindo um novo patamar do que é extraordinário”. Depois, a empresa nos convoca a se preparar para “compartilhar o extraordinário”.

Apesar dos muitos “extraordinários” e pelo belo uso da palavra “epítome”, a fabricante não revelou detalhes dos celulares. Mas deu todas as coordenadas do próximo Galaxy Unpacked: 1º de fevereiro de 2023, às 14h45 (horário de Brasília), como era esperado.

Os smartphones vão compartilhar o palco com outra grande “novidade”: este será o primeiro Unpacked presencial em três anos. Afinal, desde o início da pandemia, a Samsung passou a revelar seus produtos por meio de lives, assim como outras fabricantes.

A Samsung ainda pode apresentar outros produtos, como wearables, para acompanhar os celulares.

Galaxy S23 quer evoluir o patamar da fotografia

Dizer que os celulares da linha Galaxy S têm câmeras boas é um ato de enxugar gelo. Todavia, sempre há espaço para melhorias.

É o que mostra o SamMobile. Segundo o site nesta terça-feira (10), a nova família vai trazer uma vasta lista de novidades para fotografia, incluindo a possibilidade registrar fotos em 50 megapixels e salvá-las em RAW.

Isto significa que o modo profissional da câmera poderá explorar ainda mais a capacidade dos sensores e lentes. Dessa forma, os usuários terão mais versatilidade ao editar o arquivo “cru” em aplicativos profissionais do celular, computador ou tablet.

A câmera frontal também pode ganhar acesso ao modo profissional. Só espero que, com isso, a Samsung leve o modo de filmagem avançada ao sensor para selfies e chamadas de vídeo, visto que até o Galaxy S21 FE é capaz de gravar em 4K @ 60 fps com o componente.

Não é uma câmera para ser ignorada, pois o sensor frontal salva vidas na hora de fazer filmagens quando não há uma pessoa para lhe dirigir.

O Galaxy S23 Ultra ainda tende a ganhar melhorias exclusivas. Além da câmera principal de 200 megapixels, o smartphone deve receber uma opção para fazer hyperlapse do céu.

Conexão via satélite, Snapdragon 8 Gen 2 e mais

A lista de novidades agrega outros possíveis destaques. É o caso da conexão via satélite para troca de mensagens, que seria utilizada para trocar mensagens com amigos ou enviar solicitações de resgate em casos de emergência.

O Snapdragon 8 Gen 2 vai marcar presença no interior Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, possivelmente com uma versão encorpada. O processador, no entanto, será único, pois a nova geração não deve trazer variantes com um chip Exynos.

Em novembro, o Tecnoblog revelou com exclusividade a homologação das baterias da linha. Confira as capacidades nominais informadas pela documentação da Anatel:

S23: 3.785 mAh;

S23+: 4.565 mAh;

S23 Ultra: 4.855 mAh.

Cabe ressaltar que os celulares não serão apresentados com as especificações acima. A expectativa é de que o trio tenha as seguintes capacidades típicas, respectivamente: 3.800 mAh, 4.700 mAh e 5.000 mAh.

A Anatel também deu sinal verde para a venda dos celulares no Brasil.

A Samsung não informou quando os celulares serão vendidos no Brasil. Mas a julgar pelas estreias dos últimos anos, a empresa não vai demorar muito para apresentar a família Galaxy S23 no mercado nacional.

Fonte: IG TECNOLOGIA