Samsung Galaxy S20 e Z flip devem chegar ao Brasil em março

arrow-options Reprodução Samsung deve trazer a linha S20 em breve ao Brasil





O Galaxy S20 e o Galaxy Z Flip estão próximos de chegar ao mercado brasileiro. Na quarta-feira (19), a Samsung enviou convites à imprensa para um evento que ocorrerá em 11 de março, no qual a fabricante deve oficializar o lançamento de seus smartphones top de linha.

Apresentados ao público pela primeira vez em 11 de fevereiro, os dois modelos já se encontram homologados pela Anatel . Apesar disso, somente o Galaxy Z Flip tem preço base definido.

Leia também: Samsung é criticada por incluir anúncios em celular de R$ 9.000

O celular dobrável vai chegar às lojas brasileiras pelo valor de R$ 9 mil. E será equipado com uma tela FHD+ de 6,7 polegadas, duas câmeras traseiras, 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna, além de um processador Snapdragon 855+ .

Embora o lote inicial de 20 mil unidades vendidos no EUA e na Coreia do Sul tenha se esgotado em minutos, o Galaxy Z Flip enfrenta sérias críticas a respeito da resistência no display dobrável. Diferente da rival Motorola Razr , a tela do smartphone da Samsung é composta por uma fina camada de vidro. No entanto, o equipamento recebe uma película protetora de plástico que, segundo analistas. oferece pouca resistência a marcas de dedos e arranhões.

Já a linha S20 é separada em três diferentes modelos: o Galaxy S20 convencional, o S20 Plus e o S20 Ultra . Todos apresentam configurações de performance superior ao Z Flip .

Leia também: Galaxy S20 Ultra é primeiro celular com zoom de 100x; entenda como funciona

O S20 e S20 Plus dispõem de 12 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e chipset Snapdragon 865 . Os dois modelos contam com um trio de câmeras com sensor principal de 12 MP, lente teleobjetiva com sensor 64 MP e uma lente ultra-wide com sensor de 12 MP. Por outro lado, o Plus oferece uma tela de 6,7 polegadas, frente a 6,2 polegadas do mais básico.

O verdadeiro destaque, no entanto, é o Galaxy S20 Ultra . Com tela de 6,9 polegadas, o top de linha da Samsung corresponde ao primeiro celular com capacidade de 16 GB de RAM. As configurações das câmeras também surpreendem. O dispositivo apresenta um sensor ultra-wide de 12 MP, lente teleobjetiva com sensor de 48 MP e uma lente grande angular com sensor de 108 MP.