Samsung Galaxy Buds Pro estão causando inflamação em alguns usuários

Ninguém espera passar por uma inflamação de ouvido ao usar fones intra-auriculares, mas essa tem sido a realidade de alguns usuários dos Galaxy Buds Pro. No fórum de suporte da Samsung e em plataformas como Reddit, há queixas de usuários enfrentando esse problema.

O relato mais completo sobre o assunto vem do Android Central. No veículo, Chris Wedel conta ter comprado os Galaxy Buds Pro em março. Quando tirados da embalagem, os fones passaram por uma limpeza com álcool e depois foram testados por cerca de 20 minutos.

À noite, Wedel começou a sentir um desconforto nas orelhas e, no dia seguinte, acordou com os ouvidos úmidos e recobertos por crostas. Após ficar uma semana sem colocar fones para se recuperar, ele voltou a usar os Galaxy Buds Pro e, horas depois, começou a sentir incômodos nos ouvidos novamente.

Depois desse episódio, Wedel passou a desconfiar de que o problema era causado pelos fones. Após mais uma semana de recuperação, ele fez um teste usando somente o fone esquerdo durante uma videochamada de 45 minutos. A irritação apareceu de novo, afetando justamente o ouvido esquerdo.

O problema é que, dessa vez, a reação foi mais intensa. Houve uma inflamação tão severa que Wedel teve que procurar assistência médica e fazer um tratamento com remédios. Depois de se recuperar, ele buscou mais informações sobre o problema e descobriu que não estava sozinho com essa queixa.

Relatos parecidos foram encontrados no Reddit, por exemplo. Também há casos no Samsung Community, fórum de suporte da marca. Praticamente todas as queixas de alergia ou irritação têm os fones Galaxy Buds Pro em comum.

Em contato com a Samsung, Wedel foi orientado a enviar seus registros médicos para comprovar o problema de saúde que enfrentou. Nenhuma explicação foi dada, mas pelo menos a companhia ofereceu um reembolso pelo valor gasto com os fones.

Há relatos de usuários que também receberam reembolso da Samsung sobre despesas médicas. Apesar disso, a companhia não reconheceu publicamente nenhum problema na linha Galaxy Buds Pro que propicie inflamações ou reações alérgicas.

Se os pagamentos de reembolsos e despesas médicas visam livrar a Samsung de problemas legais, essa estratégia não deu muito certo. Um processo coletivo contra a Samsung foi aberto nos Estados Unidos em agosto para tratar justamente do problema envolvendo os Galaxy Buds Pro.

Causa pode ser tamanho dos fones

Embora não haja, pelo menos até o momento, informações oficiais sobre a causa das reações inflamatórias ou alérgicas, o site chinês ITHome sugere que, para melhorar o efeito de redução de ruído, os fones da linha foram projetados para serem muito grandes. A suspeita é a de que essa característica estimule a pele do canal auditivo e, consequentemente, gere irritação.

Os materiais empregados no produto também podem ser a causa da irritação, entre eles, o níquel que é usado nos contatos metálicos de cada fone.

Ao ITHome, a Samsung reconheceu que a estrutura dos fones pode causar desconforto e, por isso, recomendou que os usuários façam uma limpeza no produto regularmente.

Para quem vem sentido incômodos com o uso dos fones, a orientação não poderia ser outra: interromper o uso do produto e relatar o problema ao suporte da Samsung é o primeiro passo para conseguir alguma solução.