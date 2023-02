Samsung dará Galaxy S23 e relógios Watch 5 em concurso de fotos

Divulgação/Samsung Galaxy S23 será prêmio de concurso

Na última semana, a Samsung deu início ao concurso Faz a Pose, que premiará os vencedores com os recém-lançados celulares Galaxy S23. Smartwatches Galaxy Watch 5 e fones sem fio Galaxy Buds 2 Pro também fazem parte dos prêmios.

Para participar, é necessário fazer parte da comunidade Samsung Members no Brasil. De acordo a companhia, o concurso visa destacar o Nightography. Existente na linha Galaxy S23 e em aparelhos mais antigos da marca, o recurso deixa as imagens mais nítidas e bem iluminadas em ambientes escuros.

Por isso, a promoção irá premiar autores de fotos que tiverem as poses mais criativas em lugares com baixa luminosidade ou à noite. Também é possível participar com uma montagem em vídeo com as suas melhores poses, mantendo o critério de registrar as imagens em ambientes com pouca luz.

Prêmios do concurso Faz a Pose

A Samsung premiará cinco vencedores na categoria fotos e mais cinco na categoria vídeos. Os prêmios para cada ganhador são estes:

Categoria fotos: um kit com Galaxy S23, Galaxy Watch 5 e Galaxy Buds 2 Pro

Categoria vídeos: um kit com Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch 5 e Galaxy Buds 2 Pro

O concurso durará até 20 de março de 2023. Na próxima fase, uma banca julgadora irá selecionar os dez melhores trabalhos em cada categoria.

Na etapa seguinte, a ser realizada entre 1º e 10 de abril, haverá uma votação popular na comunidade com os escolhidos na primeira fase. Os vencedores serão anunciados em 11 de abril.

Como participar da promoção?

instale o aplicativo Samsung Members;

se você ainda não for inscrito na comunidade, faça seu cadastro;

depois, entre na área de benefícios;

procure pelo concurso e aceite o regulamento.

Após essas etapas, basta enviar a sua foto ou vídeo para a comunidade Samsung Members usando a hashtag #FazAPoseMember.

Fonte: IG TECNOLOGIA