Samsung anuncia que Galaxy Z Flip custará R$ 9 mil no Brasil

Cerca de uma hora após a apresentação do Galaxy Z Flip em San Francisco , a Samsung já revelou os detalhes sobre o lançamento do seu celular de tela dobrável no Brasil . O dispositivo chega ao mercado nacional no dia 11 de março, com preço sugerido de nada menos que R$ 9.000.

O preço é alto, mas é uma evolução na comparação com o Galaxy Fold , que chegou ao Brasil custando R$ 13 mil. Além disso, por mais que seja caro, a faixa dos R$ 9.000 não está muito distante do que a Apple cobra em seus modelos de iPhones mais caros no país, então o preço não é inédito.

Também é importante notar que a Motorola também vende o Razr por R$ 9.000, então os dois celulares prometem disputar mercado de maneira acirrada. Isso, claro, se houver demanda por smartphones de tela dobrável no Brasil .

A questão é que até o momento nenhum dos celulares no mercado que utilizam essa tecnologia conseguiram afastar as preocupações com a durabilidade dos dispositivos. O lançamento inicial do Galaxy Fold foi um desastre, com várias unidades de testes disponibilizadas para jornalistas apresentando problemas, e forçou a Samsung a atrasar o lançamento e reprojetá-lo em vários aspectos.

Motorola Razr

Já o Razr só tem alguns dias no mercado, mas já acumula algumas reclamações, começando por um teste que apontou falha após o dispositivo ser aberto e fechado apenas 27 mil vezes. A Motorola rejeitou a avaliação, afirmando que o robô usado no teste não era adequado para a tarefa. Apesar disso, os relatos de pessoas notando linhas coloridas na tela que não deveriam estar lá já começaram a surgir, mesmo com o aparelho chegando ao mercado na semana passada.