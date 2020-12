Sampaio fecha a rodada na terceira colocação e já mira o próximo compromisso

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B chegou ao fim na noite dessa quarta-feira, e o Sampaio Corrêa se manteve no G4 da competição, como terceiro colocado com 41 pontos ganhos. O aproveitamento da equipe boliviana até o momento é de 54.7%.

Foto: Lucas Almeida

O Sampaio somou um ponto nesta rodada, ao empatar em 1×1 contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. A partida foi disputada na noite da última terça-feira, em Campinas.

Para se manter entre os quatro primeiros colocados, a equipe Tricolor terá pela frente o CRB como próximo adversário, sábado, no Estádio Castelão. A partida está agendada para as 19h00.

A delegação boliviana voltou de viagem ontem no fim do dia, e o grupo já se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT José Carlos Macieira, para iniciar a preparação visando o duelo contra a equipe alagoana.