Sammy termina casamento com Pyong após vídeo na cama com participante da ‘Ilha’

Reprodução Sammy anuncia separação





Chegou ao fim o casamento de Pyong Lee e Sammy Lee. Na madrugada desta terça-feira (20), após a Record TV divulgar uma chamada do reality ‘Ilha Record’, onde Pyong aparece deitado com uma participante na cama , Sammy anunciou o término do relacionamento.

Através dos stories do Instagram, Sammy fez um desabafo sobre a situação e mostrou o vídeo da chamada do reality. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego a minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir essa dor”, iniciou Sammy Lee.





Sammy e Pyong são pais do pequeno Jack, de um ano e cinco meses. A influenciadora ainda lamentou anunciar a separação com o filho no colo. “Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais. Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, completou Sammy Lee.

meu deus a sammy pic.twitter.com/f7S2gqNJG1 — joao (@joaocoments) July 20, 2021





A polêmica da suposta traição começou antes mesmo do primeiro episódio do “Ilha Record” ir ao ar. O programa estreia no dia 26 de julho, mas Pyong Lee foi acusado de traição no dia 10 de julho , quando circulou na web a informação que ele teria traído Sammy no confinamento com a ex-BBB Antonella Avellaneda. Inicialmente, Pyong negou a traição e ganhou o apoio de Sammy Lee nas redes sociais. A influenciadora xingou Antonella e disse que sabia de tudo que tinha acontecido dentro do reality de aventura .

Com a exibição da chamada do “A Ilha Record”, Sammy mudou de ideia. Pyong Lee ainda não comentou o fim do casamento. Na web, a declaração da influenciadora agitou os internautas que apoiaram Sammy na decisão.

Veja o vídeo exbido pela Record TV e os comentários da web:





o pyong traiu (EM REDE NACIONAL) a sammy que perdeu a mãe não tem nem uma semana enquanto a coitada ficava em casa cuidando do filho que ele nunca se deu ao trabalho de cuidar simplesmente o maior canalha da história da tv brasileira e tinha tuitero defendendo na época do bbb — bruna¹⁹⁰³ (@lagesbru) July 20, 2021





finalmente a sammy acordou… mas to com dó dela — camila. (@tuitacams) July 20, 2021





finalmente a sammy acordou — vi. (@finefuckt91) July 20, 2021