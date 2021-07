Sammy se pronuncia sobre Pyong: “Jake sempre será filho dele”

Reprodução Instagram Sammy, Jake e Pyong Lee

Na noite desta quarta-feira (21) Sammy voltou a usar as redes sociais para esclarecer boatos de que teria reatado o casamento com Pyong Lee , com quem tem um filho, o pequeno Jake, de um ano.

“Jake sempre será filho do Pyong, é óbvio que eles vão conviver. Peço empatia e respeito pela minha dor. Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio, é muito importante saber que não estou sozinha. Eu amo vocês”, escreveu a influencer em seu Instagram.

O casamento de Pyong Lee e Sammy Lee chegou ao fim na terça-feira (20), após a Record TV divulgar uma chamada do reality ‘Ilha Record’, onde Pyong aparece deitado com uma participante na cama. No Instagram, Sammy desabafou sobre a situação. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego a minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir essa dor”, iniciou Sammy Lee.

Sammy e Pyong são pais do pequeno Jack, de um ano e cinco meses. A influenciadora ainda lamentou anunciar a separação com o filho no colo. “Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais. Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, completou.