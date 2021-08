Sammy posta vídeo aos prantos após suposta traição de Pyong ir ao ar

Reprodução/Instagram Sammy chora após exibição de suposta traição de Pyong no “Ilha Record”

Sammy Lee postou um vídeo chorando no Stories após a suposta traição de Pyong ir ao ar. Durante a noite desse sábado (14), o “Ilha Record” exibiu uma chamada do momento em que o hipnólogo se deita na mesma cama que Antonela Avellaneda. Pouco tempo depois, a influenciadora lamentou não saber lidar com a dor que está sentindo e o medo que tem de afetar o filho Jake com isso, mas apagou o post em seguida.

Na publicação, Sammy não cita a suposta de traição de Pyong e diz estar tentando superar esse momento. “Não existem palavras para descrever o quanto eu quero passar por isso. Eu não sei o que fazer para o meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Sinto muito, filho. Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo”, disse.

Assim que acabaram as gravações do “Ilha Record”, surgiram boatos de que Pyong teria traído a ex com Antonela. Na ocasião, a influenciadora disse que o marido foi tentado pelo diabo, mas resistiu. Antes do reality show estrear, a Record exibiu um trailer no qual aparecia a suposta traição e dessa vez a reação da influenciadora foi bem diferente.

Sammy decidiu terminar o casamento com Pyong e disse que foi embora da casa onde vivia com o ex-BBB após a separação. Ela já foi vista em público com o ex-marido, mas explicou que eles vão manter contato por conta de Jake, o filho que têm juntos e que nasceu quando Pyong estava confinado no “BBB 20”.