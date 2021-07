Sammy Lee se pronuncia sobre suposta traição a Ed Gama com Pyong

Reprodução/Instagram Pyong Lee e Sammy Lee

Sammy Lee, que terminou seu casamento com Pyong Lee recentemente , se pronunciou nesta quarta-feira (21) sobre os rumores de que ela teria traído seu ex-namorado, Ed Gama, cno começo do relacionamento com Pyong.

Os fãs de Sammy encontraram prints que mostram que sua antiga relação teria terminado no dia 27 de fevereiro de 2019, enquanto sua primeira conversa com Pyong aconteceu no dia 5 de fevereiro do mesmo ano. Em resposta a isso, ela deixou um comentário em um perfil de fofocas no Instagram. “Graças a Deus tem as datas. Meu ‘ex ex’ e meu ex-marido achando coisa errada. Por que será que sempre tentam deixar a mulher como culpada?”, escreveu Sammy.

O relacionamento de Sammy e Pyong Lee acabou na segunda-feira (19) após a Record veicular um trailer do reality “Ilha”, no qual o ilusionista aparece na cama com outra participante. Algumas horas após a exibição, a loira emitiu o comunicado. Após isso, nem ela, nem Pyong se posicionaram sobre o assunto.