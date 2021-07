Sammy e Pyong Lee são vistos juntos em shopping após separação

Reprodução/Instagram Pyong Lee e Sammy Lee

Sammy Lee e Pyong Lee estão próximos apesar de anunciarem a separação. O casal foi visto na noite da segunda-feira (26) no Shopping Tamboré, na região de Alphaville, São Paulo.

Segundo Leo Dias, os dois caminhavam juntos tomando sorvete. O casal se manteve discreto e escolheu o horário de fechamento do shopping para fazer o passeio. Veja o flagra:

E AGORA? Separados ou não? Veja fotos de Pyong e Sammy juntos em shopping https://t.co/h8SaxEg5J1 — LeoDias (@euleodias) July 27, 2021

Relembre a separação

O fim o casamento de Pyong Lee e Sammy Lee ocorreu Na madrugada de terça-feira (20), após a Record TV divulgar uma chamada do reality ‘Ilha Record’, onde Pyong aparece deitado com uma participante na cama , Sammy anunciou o término do relacionamento.

Através dos stories do Instagram, Sammy fez um desabafo sobre a situação e mostrou o vídeo da chamada do reality. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego a minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir essa dor”, iniciou Sammy Lee.