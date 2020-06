Sâmia Bomfim é a pré-candidata entrevistada pelo iG nesta segunda

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Sâmia Bomfim, deputada federal pelo PSOL

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) é a entrevistada desta segunda-feira (22), às 11h, na série de lives do portal iG com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano.

Ex-vereadora da cidade de São Paulo entre 2017 e 2018, a parlamentar foi eleita pelo PSOL em São Paulo para o mandato legislativo de 2019 a 2023.

Na semana passada, já foram realizadas entrevistas com Guilherme Boulos (PSOL), Filipe Sabará (Novo), Marcio França (PSB), Orlando Silva (PCdoB) e Andrea Matarazzo (PSD).

As lives são sempre às 11h e são feitas pela equipe do iG com jornalistas convidados que também participarão fazendo perguntas.

Para acompanhar as entrevistas basta acessar o perfil do iG no Facebook ou o canal do YouTube do portal.

Durante a entrevista, os internautas poderão interagir e mandar perguntas. Essa é a hora para esclarecer todas as dúvidas e votar de forma consciente. Somente com informação de qualidade e democracia caminhando lado a lado que se toma a melhor decisão nas urnas.