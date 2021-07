Samara Felippo desabafa sobre cuidar de filhas com covid: ‘É solitário’

Instagram/Reprodução Samara Felippo

Samara Felippo voltou a falar sobre o estado de saúde das filhas, Lara, 8, e Alice, 12, que estão com covid-19. “Estão sendo dias difíceis “É doloroso, é revoltante, é solitário. Quero abraçá-las. Cheirá-las. Não posso. Está difícil. Fora o medo iminente de pegar e não saber como pode reagir em mim”, desabafou a triz, de 42 anos.

Samara revelou que as filhas estão ficando isoladas no quarto para que as outras pessoas da casa não se infectem. “Hoje eu não parei um minuto. Arrumei a casa. Elas me chamam o dia inteiro e é uma angústia infernal ver as duas trancadas no quarto”, desabafou Samara, que também falou sobre a capa de chuva que comprou para abraças as filhas.

“Nunca pensei que uma capa de chuva G fosse me fazer tão feliz. Colei com fita crepe em uma luva descartável de plástico também e deixei o capuz da capa para frente e fiquei com a minha PFF2 e elas também”, disse