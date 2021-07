Samantha Schmütz está cancelando amigos que curtem posts de Bolsonaro

Reprodução/Instagram Samantha Schmütz está acabando com a amizade com pessoas que curtem posts de Bolsonaro

Samantha Schmütz usou o Twitter para contar que tem vigiado bem as pessoas que fazem parte de sua rede de amigos nas redes sociais. A atriz revelou que vem observado quem anda indo nos perfis do presidente Jair Bolsonaro e curte coisas do político para deletar essas pessoas de sua lista de amizades.

“Eu, às vezes, vou na página do “coiso” para ver se alguma pessoa que eu conheço curtiu alguma foto dele, pra eu colocar na lista de falecidos. Enterrei um hoje. Alguém mais faz isso?”, escreveu ela, que recebeu muitas críticas por não respeitar a opinião das pessoas.

Eu às vezes vou na página do “coiso”para ver se alguma pessoa que eu conheço curtiu alguma foto dele, pra eu colocar na lista de falecidos ! Enterrei um hoje !!!! Alguém mais faz isso ? 😂 — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) July 19, 2021