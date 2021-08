Samantha Schmütz chora ao retomar gravações do ‘Vai que Cola’ sem Paulo Gustavo

Reprodução Samantha chora ao retomar gravações do ‘Vai que Cola’ sem Paulo Gustavo





A atriz Samantha Schmütz não segurou o choro ao retomar as gravações do programa “Vai que Cola”, do Multishow, sem o amigo Paulo Gustavo, que faleceu por complicações da Covid-19.

Na manhã desta quarta-feira (4), Samantha usou os stories do Instagram para fazer um desabafo. “Hoje é 4 de agosto, a gente vai começar a primeira gravação do Vai Que Cola hoje, e o Vai Que Cola foi um programa criado para o Paulo Gustavo fazer. E hoje faz três meses que ele faleceu”, iniciou Samantha.





A atriz não segurou o choro ao lembrar do convite feito por Paulo Gustavo para ela participar do programa que está há nove anos no ar. “Eu me lembro do dia que ele me chamou, eu já estava insatisfeita, queria sair do Zorra [da Globo]. Aí ele falou: ‘Cara, eu estou fazendo um programa no Multishow que vai ter um elenco incrível, estou indicando as pessoas, quer fazer?’ Eu falei que queria e ele ligou para os diretores e hoje estou no Vai que Cola. Ele que montou! É muito difícil recomeçar sem ele”, disse aos prantos.

Samantha pediu para os seguidores aproveitarem os momentos com as pessoas amadas e voltou a agradecer Paulo Gustavo pelo programa criado. “A gente vai conseguir fazer um programa lindo para divertir todos vocês”, completou.