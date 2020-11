Redação Sam Smith: “Stay With Me” conquista Certificado de Diamante nos EUA

Stay With Me , o single lançado por Sam Smith em 2014 e que projetou o artista ao estrelato mundial, conquistou um Certificado de Diamante nos EUA pela RIAA . O single é parte integrante do álbum In The Lonely Hour , lançado em 2014 pela Universal Music , via Capitol Records .

O Certificado de Diamante foi concedido pelas vendas superiores a 10 milhões de cópias.

In The Lonely Hour também teve uma grande performance comercial nos EUA, com cinco Discos de Platina conquistados, pelo desempenho dos singles I’m Not The Only One, Lay Me Down e Leave Your Lover .

Stay With Me passou 54 semanas na parada HOT 100 da Billboard e seu clipe já acumulou mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube.