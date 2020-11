Redação Sam Smith: assista ao vídeo de “Love Goes”, gravado nos estúdios Abbey Road

No último dia 30, Sam Smith realizou uma live diretamente dos icônicos estúdios Abbey Road . Agora, já está disponível a emocionante performance de Love Goes , que tem a participação do cantor e compositor Labrinth . A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records .

A faixa-tema de seu novo álbum ainda ganhou um acompanhamento de piano, coral e banda.

O álbum Love Goes , já disponível nas plataformas digitais, é composto por 17 faixas e traz as colaborações de Demi Lovato, Normami, Calvin Harris, Labrinth e Burna Boy .

Para Love Goes , Sam trabalhou com uma lista de colaboradores de peso, incluindo Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, P!NK, Britney Spears), Labrinth, Stargate , além do amigo pessoal, Guy Lawrence (Disclosure), e do colaborador de longa data, Jimmy Napes.

Ao lado desse time, Sam selecionou o repertório do novo álbum, a partir de uma coleção de canções escritas ao longo dos últimos dois anos, todas expondo individualidade, mas cada uma delas contando uma história diferente.

Confira a performance de Sam Smith no Abbey Road Studios :