Salvo pelo Apple Watch: relógio detecta doença que médicos não encontraram

Unsplash/Luke Chesser Apple Watch identificou doença cardíaca





Um usuário do Apple Watch , relógio inteligente da Apple, afirma que o dispositivo detectou uma doença cardíaca que nem médicos haviam encontrado anteriormente. O caso foi divulgado pelo site AppleInsider.

O usuário Raymond disse ter ido ao hospital em julho com dores no peito. Depois de uma bateria de exames, que incluíram uma angiografia e um teste de estresse, nenhuma doença foi detectada e o paciente foi liberado.

Recentemente, ele resolveu avaliar a situação com a função ECG (eletrocardiograma) do seu Apple Watch , que detectou que ele tinha fibrilação atrial, que pode causar aceleração da frequência cardíaca e má criculação. Ele também realizou o teste com o relógio de sua esposa e obteve o mesmo resultado.

De volta ao hospital, Raymond realizou novos exames que comprovaram que ele realmente tinha a doença cardíaca.

Resposta de Tim Cook

Depois do ocorrido, Raymond conta que enviou um email a Tim Cook , CEO da Apple . No texto, ele agradece o executivo por colocar o dispositivo no mercado.

Para a surpresa do usuário, a resposta de Tim Cook veio algumas horas depois, ainda de acordo com o relato de Raymond ao AppleInsider. “Estou muito feliz que você buscou ajuda médica. Obrigada por compartilhar sua história conosco – isso nos inspira a continuar avançando”, disse Cook.