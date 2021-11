Redação João Bidu Salmos para ansiedade: faça preces e orações para ter paz no coração

Ter fé é acreditar que os maus momentos vão passar, que a cura chegará no tempo certo e que a paz reinará. Nos momentos de dor e aflição, manter a mente focada na fé é ter um abrigo para se refugiar das incertezas e do pessimismo. A ansiedade é um sintoma dessas incertezas do coração, mas você pode afastá-la com as orações diárias e a leitura de salmos poderosos. Os salmos para ansiedade vão fortalecer sua fé e restaurar a tranquilidade da sua alma.

Orações para se livrar da ansiedade

Prece para afastar o mal

“Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que meus inimigos não me abatam. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que os que me destratarem, tendo pés, não me alcancem. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que os maldosos, tendo mãos, não me peguem. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que os malfeitores, tendo olhos, não me enxerguem. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que os pensamentos do mal não me atinjam. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que os invejosos não cruzem o meu caminho. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que as armas de fogo não passem pelo meu corpo. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, olhai por mim e protegei-me. Que as facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar.”

Oração para ter paz todos os dias

“Bondosa e santificada Santa Eulália, seu poder de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, colocou sua vida a destino do perdão espiritual daqueles que conviviam ao seu lado, por sentirem em você a verdadeira coragem celestial. Por isso, minha santa, você é a esperança dos meus pedidos. Que haja mais amor no coração das pessoas, mais amparo, mais respeito, mais crença, mais verdade, mais sinceridade e mais carinho em Deus. Fortaleça a todos com sua luz e humildade e conceda a paz em todos os nossos dias. Amém!”

Para ter amparo

“Glória, glória, glória! Assim a chamamos, ó dulcíssima, Nossa Senhora, para proteger-nos, amparar-nos e fazer com que cresçamos dia a dia em nossa crença em Deus Pai e em Vosso Filho Jesus Cristo. Ensinai-nos, nossa Santa, a amá-los com fervor e amor incondicional, para que nunca nos envergonhemos de nossas fraquezas diante de Suas palavras puras e abençoadas. Nossa Senhora da Glória, interceda por nós. Amém!”

Salmos para afastar ansiedade

Salmo 56

“Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me; pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia; pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança; não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras; todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? O Deus, derruba os povos na tua ira! Tu contas as minhas vagueações; põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos: isto sei eu, porque Deus é por mim. *Em Deus louvarei a sua palavra; no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças; Pois tu livraste a minha alma da morte; não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes?”.

Salmo 57

“Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti; e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os Céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me (Selá). Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus; seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos; a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela (Selá). Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração; cantarei, e darei louvores. Desperta, glória minha; despertai, saltério e harpa; eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos; eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos Céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os Céus; e seja a tua glória sobre toda a Terra.”

Salmo 63

“O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água; Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura; e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio; então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto; a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir irão para as profundezas da Terra. Cairão à espada; serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus; qualquer que por ele jurar se gloriará; porque se taparão as bocas dos que falam a mentira.”

