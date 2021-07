Salário mínimo para 2022 tem previsão abaixo da inflação pelo 3° ano consecutivo

Fernanda Capelli Previsão do salário mínimo para 2022 está abaixo da inflação pelo 3° ano consecutivo

Na última quinta-feira (15), o Ministério da Economia divulgou ao Congresso Nacional a projeção do reajuste do salário mínimo para 2022. De acordo com o anúncio, o valor sairá de R$ 1.100 para R$ 1.147.

A quantia, que serve como piso para uma série de benefícios pagos pelo governo, não teve ganho real pelo terceiro ano consecutivo. Isso porque a revisão do salário prevê uma inflação de 4,3% para o ano. No entanto, o índice IPCA se encontra em 8,35% no acumulado de 12 meses.

O reajuste está de acordo com a projeção do Governo Federal, que está presente no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) . O mesmo mantém o plano do governo Bolsonaro , o qual acabou com a política de mudanças no salário mínimo em valores acima da inflação.

O ano de 2022 será o terceiro em que o salário mínimo não terá um reajuste de acordo com a inflação atual. Portanto, sem ganhos reais, o que era uma política nos anos anteriores ao governo Bolsonaro.

