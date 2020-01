Salário mínimo em 2020 ficará abaixo da inflação

arrow-options Marcos Corrêa/PR Se levada em conta a variação do INPC, o salário mínimo deveria ter chegado pelo menos a R$ 1.042,70 em 2020

O ajuste do salário mínimo de R$ 998 para R$ 1039, anunciado pelo governo no final do ano passado, ficou abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 4,48% e da inflação (4,31%), ambos divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.

A alta do INPC influencia também o ganho de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do INSS que ganham acima do salário mínimo. Como nos últimos anos os segurados da Previdência Social não tiveram ganho real (aumento acima da variação inflacionária), a expectativa é de que este seja o reajuste aplicado em 2020.

O INPC de 2019 foi divulgado hoje pelo IBGE. Com a aplicação dessa correção sobre o valor dos benefícios acima do piso nacional, o valor máximo pago pelo INSS aos seus segurados (teto previdenciário) deverá subir de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,05.