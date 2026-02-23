Salário de fevereiro será pago aos servidores nesta sexta-feira (27)

O depósito do salário dos mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a fevereiro de 2026, será efetuado nesta -feira (27).

Na mesma data, também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês, com exceção dos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), que recebem em dezembro.

