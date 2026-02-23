Estadual
Salário de fevereiro será pago aos servidores nesta sexta-feira (27)
O depósito do salário dos mais de 95 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a fevereiro de 2026, será efetuado nesta sexta-feira (27).
Na mesma data, também será pago o adiantamento do 13º salário aos profissionais que fazem aniversário neste mês, com exceção dos celetistas e daqueles que trabalham em regime de Designação Temporária (DT), que recebem em dezembro.
Nota Premiada Capixaba vai distribuir R$ 184,5 mil em prêmios nesta quinta-feira (26)
Pode começar a torcer: nesta quinta-feira (26) acontece o 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela...
PRF apreende caminhão clonado após ocorrência com carga em Cariacica
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão clonado na manhã desta segunda-feira (23), no km 286 da BR-101, em Cariacica/ES....
DPCAI de São Mateus captura foragido investigado por estupro e violência doméstica em Minas Gerais
Investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus resultaram na...
Theatro Carlos Gomes recebe Grupo Rerigtiba com ‘A Maldição e o Mistério de Kalá’ na estreia de circulação por 10 cidades
O Grupo de Teatro Rerigtiba inicia, no dia 1º de março, uma circulação que passará por 10 cidades, de norte...
Inscrições para o Pré-Enem Sedu começam nesta segunda-feira (23)
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), publicou, nesta segunta-feira (23), o Edital nº 07/2026, que...
Sedu inicia Chamadão da EJA com mobilização em todo o Espírito Santo
A Secretaria da Educação (Sedu) iniciou, nesta segunda-feira (23), o Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, uma...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...
Regional
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...
Estadual
Nova etapa do Caminhos do Campo impulsiona infraestrutura rural em Domingos Martins
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram, nesse domingo (22), a entrega da segunda etapa...
Estado inaugura pavimentação rural e autoriza nova etapa em Colatina
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço inauguraram, nesse sábado (21), a primeira etapa da pavimentação...
Governo do Estado realiza série de entregas e anuncia novos investimentos em Marilândia
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço cumpriram agenda oficial em Marilândia, nesse sábado (21), com...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
Deic de Aracruz recupera motocicleta furtada e investiga crime de receptação
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na...
PCES cumpre mandado de prisão preventiva por latrocínio em Pedro Canário
Na última sexta-feira (20), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro...
Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...
ENTRETENIMENTO
Bruna Biancardi encanta fãs ao mostrar Mavie colhendo acerolas no jardim: ‘Fofura’
Bruna Biancardi, de 31 anos, derreteu os seguidores neste domingo (22) ao publicar um vídeo da filha, Mavie, de dois...
Larissa Tomásia exibe shape definido em praia de Alagoas: ‘Ela é maravilhosa’
Larissa Tomásia, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar cliques curtindo uma praia no litoral sul de Alagoas....
Ana Castela celebra cinco anos de carreira com festa animada na Flórida: ‘Na Florida’
Aos 22 anos, Ana Castela aproveitou a noite de domingo (22), na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado de amigos....
POLÍTICA
Projeto autoriza governo a doar imóvel ao Município de São Mateus
Por meio do Projeto de Lei (PL) 16/2026, encaminhado à Assembleia Legislativa (Ales), o Poder Executivo busca autorização para doar...
Projeto do governo redefine estrutura organizacional do Iema
Deve tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2025, que redefine a estrutura organizacional...
Curso de proteção de autoridades tem início na Assembleia
Desta segunda (23) até sexta-feira (26), 35 alunos selecionados, entre membros das guardas municipais da Grande Vitória e interior, do...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
