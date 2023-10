Sala do Empreendedor oferece linha de crédito para jovens empreendedores em São Mateus

Jovens empreendedores, de 18 a 29 anos, qualificados em cursos oferecidos por entidades parceiras da Aderes, Banestes, Governo do Estado e Prefeitura de São Mateus, têm à disposição uma linha promocional de microcrédito com as melhores condições do mercado.

O Programa, intitulado Nosso Crédito – Juventude Empreendedora, libera crédito de até R$ 5 mil, parcelado em até 24 vezes, com taxa pré-fixada de 1,29% ao mês e até 6 meses de carência para pessoas físicas ou jurídicas que atendam as condições pré-estabelecidas.

MAIS DE UM R$ 1 MILHÃO

Segundo a agente de Crédito da Sala do Empreendedor de São Mateus, Linda Luiza Barbariolli, “apenas nas linhas convencionais de crédito, já liberamos quase R$ 1,1 milhão até o mês de agosto, o que reflete um crescimento expressivo na procura por crédito para financiar o empreendedorismo no Município. Agora é a vez da juventude, e nossas condições são as melhores do mercado para esse segmento.”

Ainda conforme a agente de Crédito, as propostas vão passar por processos de análise convencionais estipulados pela Política de Crédito do Banestes. O jovem empreendedor terá o valor concedido se cumprir todos os requisitos estabelecidos.

VENHA EMPREENDER!

Os interessados devem procurar a Sala do Empreendedor, no Centro Administrativo da PMSM, no Bairro Carapina, ou fazer contato pelo número (27) 98812-0703 (Linda ou Gabriel).