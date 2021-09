Divulgação Saiu! Juliette lança EP de estreia como cantora





A campeã do BBB21, Juliette Freire, chamou atenção na edição com sua belíssima voz e nesta quinta-feira (2) estreou como cantora com o lançamento do EP “Juliette”.





A produção tem seis faixas, sendo elas: ‘Bença’, ‘Diferença Mara’, ‘Doce’, ‘Sei Lá’, ‘Benzin’ e ‘Vixe que Gostoso’.

Em seu Instagram, a influenciadora celebrou o lançamento. “Saiu!!! E eu não consigo explicar tudo que estou sentindo… frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz, gratidão… muita gratidão… Pela música, pela vida e por vocês. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo. Obrigada e ouçam o #EPJuliette!”, agradeceu.

O EP pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming digitais.