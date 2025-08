Saiba valor do conserto de carro de influencer pago com calcinha usada

Isabela Prazeres viralizou nas redes sociais ao compartilhar vídeo em que paga conserto de carro com calcinha mora no interior de SP

A influenciadora digital Isabela Prazeres viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece pagando o conserto do seu carro com a calcinha que estava usando na hora.

O perfil de Isabela — que mora no interior de São Paulo — no Instagram tem 77,6 mil seguidores. Criadora de conteúdo adulto e musa do poliamor, ela se apresenta como Fada Prazeres e possui outros perfis em que publica conteúdo adulto.

O casal Fada Prazeres já foi escalado para participar de um filme pornô com por Andressa Urach.

Trocou conserto do carro por calcinha usada

O próprio mecânico encontrou um QR Code – que ela usa para divulgar seu trabalho – esquecido no porta-luvas, que direcionava para o perfil proibidão dela.

No final do conserto, ao entregar o carro, ele abriu o jogo com Isabela e fez a proposta. Em troca dos R$ 2.500, ele queria a calcinha usada e acesso aos seus vídeos por um ano.