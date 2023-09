Saiba tudo sobre parto na água

Divulgação Parto na água

Cegonha? Não, nadando! É assim que muitos bebês chegam ao mundo. O parto na água é o sonho de muitas futuras mamães. Mas, como ele acontece? Ele é realizado junto com o parto natural e, geralmente, acontece dentro de uma banheira ou piscina plástica, com água morna.

A procura pelo parto na água vem crescendo devido à sua divulgação e pelo compartilhamento de sua experiência pelas mulheres com suas amigas e nas redes sociais. Mas, um estudo da Universidade de Michigan, Estados Unidos, apontou que partos na água são tão seguros quanto os que acontecem fora dela.

Divulgação Veja quem pode fazer o parto na água

Pesquisadores analisaram 397 partos na água e 2.025 em ambientes secos. Segundo o estudo, os dois procedimentos tiveram resultados semelhantes com relação à hemorragia (taxa de 9,7% para parto na água e 7,8% para parto no seco). As taxas de bebês que vão para a UTI (Unidade de terapia intensiva) também são semelhantes. Foram 1,8% para parto na água e 2,5% para partos no seco.

Mas, todas podem ter um parto na água? Para que ele seja possível é necessário que tudo esteja favorável: o posicionamento e vitalidade do bebê, a saúde da mamãe, a evolução do trabalho de parto, uma boa proporção do tamanho da cabeça do bebê e da pelve da grávida e o bem-estar físico e emocional da mamãe no momento do trabalho do parto.

Divulgação A mamãe precisa estar segura emocionalmente

“A futura mamãe precisa estar emocionalmente bem e segura de que o parto na água é seguro para ela e para o bebê. Ela não poder ter medos associados a este tipo de parto como, por exemplo, de afogamento do bebê, ou de haver eventualmente um pouco de sangue na água, para que estes medos não prejudiquem o trabalho de parto em si”, revela a Dra. Elis.

Para a grávida, a água morna permite uma melhor irrigação sanguínea, um relaxamento da musculatura pélvica, alívio das dores das contrações e gera sensação de bem-estar. Para o bebê, o fato nascer na água, com uma temperatura muito próxima à do corpo da mãe, com maior isolamento de sons, faz com que também tenha uma sensação de bem-estar, após o stress causado pelo parto.

Divulgação Bebês vêm ao mundo nadando

Como em todo o parto, e ainda mais na água, é necessário cuidar para que o bebê não perca temperatura corporal de forma muito rápida, acentuada, e por muito tempo. Detalhe interessante desse parto é que o ou a acompanhante da grávida pode entrar na banheira para participar e apoiá-la até o nascimento do bebê.

Mas, ele pode ser realizado em qualquer ambiente? Para que o parto na água seja possível em ambiente hospitalar, é necessário que o hospital ou a maternidade tenham a infraestrutura necessária, que consiste numa sala de parto com maca obstétrica e banheira.

A equipe médica, com enfermeira e/ou doula, é a mesma que é usada para o parto normal tradicional e para o parto cesárea, uma vez que os partos não são, totalmente, previsíveis. A importância de uma equipe completa e do ambiente hospitalar é importante para as pacientes, nos casos de uma urgência durante o trabalho de parto.

Fonte: Mulher