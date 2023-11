Divulgação Cerimônias intimistas: saiba tudo sobre elopement, micro e mini wedding

Para alguns casais, a sonhada celebração do casamento não significa necessariamente uma festa repleta de centenas de convidados, mas um momento a ser comemorado entre poucas pessoas, de forma intimista e cheia de significados.

“O mercado de casamentos oferece inúmeras possibilidades para todos os tipos de celebrações, sejam elas pequenas, médias, ou grandes. O importante é que o casal esteja realizado e que se veja em cada detalhe”, comenta Paula Raimo, sócia do Casar.com, plataforma de listas de casamento.

Fornecedores especializados já estão antenados nos diferentes formatos de celebração que existem atualmente, como o Elopement, Micro e Mini Wedding. Entenda as características de cada um deles e descubra qual combina mais com os seus sonhos.

Mini Wedding

Considerada a maior opção entre as cerimônias intimistas, o Mini Wedding conta com até 100 convidados. Por ser um volume considerável de pessoas, sua organização se assemelha bastante a um casamento tradicional, porém, com a possibilidade de alcançar um orçamento mais reduzido pelo número de convidados, a depender dos fornecedores escolhidos.

“Lugares inusitados chamam a atenção de quem está planejando um Mini Wedding, já que é possível pensar em possibilidades como museus, ou terraços de restaurantes ou hotéis, por exemplo”, comenta Paula.

Micro Wedding

Já no Micro Wedding, a lista costuma variar entre 20 e 40 convidados especialmente escolhidos pelo casal para este momento tão marcante. Por ser uma lista mais reduzida, os locais podem variar bastante em relação aos tradicionais para festas, já que é possível acomodar o número de pessoas em restaurantes ou até em residências, por exemplo.

De acordo com a especialista, a opção de realizar um Micro Wedding não está necessariamente atrelada a um orçamento mais enxuto. “É possível incluir fornecedores luxuosos que podem tornar o orçamento equivalente a uma festa de maior porte. Muitas vezes, trata-se de uma questão do estilo do casal, que prefere algo mais íntimo para a data”, explica.

Elopement Wedding

Do inglês elope (fugir), o termo remete aos casais que, no passado, fugiam para celebrar a união por não contarem com o consentimento da família, por exemplo. Entretanto, hoje o conceito do Elopement Wedding diz respeito à cerimônia mais íntima possível, contando apenas com o casal, um celebrante e um fotógrafo para registrar o momento que costuma acontecer em uma paisagem deslumbrante.

“Aos casais que preferem tornar o momento dos votos particular, mas ainda têm a vontade de compartilhar uma celebração à parte com mais convidados, uma ideia é realizar um almoço ou coquetel após a cerimônia”, finaliza.

