Saiba três benefícios da creatina mesmo para quem não treina

A creatina é popular entre quem treina, mas também traz benefícios para quem não pratica exercícios, como suporte muscular e cerebral

Cada vez mais pessoas, de diferentes idades, recorrem à creatina, um dos suplementos mais populares do momento. Mas você sabia que seus benefícios não se limitam a quem pratica exercícios?

A nutricionista e personal trainer Aline Becker destaca três benefícios da creatina mesmo para quem não pratica exercícios. Confira:

Os três benefícios da creatina para quem não treina

Melhora a recuperação muscular

A boa musculatura é sempre bem-vinda para o nosso corpo. “A creatina ajuda na recuperação muscular tanto em quem pratica atividades físicas quanto para quem não pratica, pois ajuda aumentar as fibras musculares, ganhar ou manter massa muscular”, disse Aline.

Hidratação

“A creatina ajuda na hidratação das células do nosso corpo. Essa hidratação extra pode colaborar muito para o desenvolvimento dos músculos e o seu crescimento. Além disso, essa hidratação também é fundamental para aumentar a força muscular”, esclareceu.

Contribui para o bom funcionamento de tecidos com intensas flutuações de energias, como o cérebro e os músculos. “Mas, tratando-se do cérebro devido ao seu papel fundamental no equilíbrio de energia, a ingestão de creatina para quem não treina pode ajudar a melhorar a performance cerebral”, concluiu Aline Becker.

É verdade que a creatina interfere no sono?

“As evidências científicas mostram que a creatina é utilizada para exercícios de alta intensidade e curta duração com efeitos positivos na função cognitiva, ou seja, não há comprovação que ela interfira no sono. Lembrando que todo efeito de um suplemento deve ser individualizado”, respondeu a nutricionista e médica do esporte Dra. Flávia Magalhães em contato com a reportagem.