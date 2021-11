Saiba quem são os mortos no acidente que matou 6 pessoas na rodovia Oswaldo Cruz

Arquivo pessoal Solange foi uma das pessoas que perdeu a vida no acidente





A empresa de ônibus AndreaTur, responsável pelo veículo que tombou na rodovia Oswaldo Cruz , em São Paulo, neste sábado (13), confirmou a identidade de cinco das seis pessoas que morreram.

As vítimas eram Felipe Ramiro dos Santos, de 24 anos; João dos Santos Leite, 60; Ademilson Ferreira dos Santos, 41; Ana Julia Sousa Santos, 8; e Solange Santana Novaes, cuja idade não foi divulgada.

De acordo com o G1, a mulher é a vítima que chegou a ser socorrida com vida para a Santa Casa de Ubatuba, mas não resistiu aos ferimentos – os demais vieram a óbito ainda no ônibus. Ela viajava com o namorado para passar o feriado no litoral paulista. Solange deixa dois filhos.





Já a sexta vítima que não resistiu ao acidente ainda não foi reconhecida, mas a empresa afirma que tem feito contato com passageiros sobreviventes e familiares para concluir o trabalho. A AndreaTur assumiu o compromisso de fazer o traslado de todos os corpos.

Irregularidades

O ônibus que tombou na Rodovia Oswaldo Cruz seguia em direção a Paraty, no Rio de Janeiro, com 67 pessoas. Além dos mortos, 48 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e outras 12 não apresentaram ferimentos .

Bombeiros Acidente na Rodovia Oswaldo Cruz





Ainda não dá detalhes sobre as causas do acidente, mas o iG apurou que a rodovia em que a tragédia ocorreu não permite a passagem de ônibus nem caminhão. O motorista teria sido avisado da restrição, mas, quando foi fazer o retorno, o acidente ocorreu. Ademais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo não tinha autorização para operar entre estados .