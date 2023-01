Saiba quem são os brasileiros que entregaram a faixa a Lula

Reprodução/Ricardo Stuckert Lula ao lado de representantes da sociedade civil

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu a rampa do Palácio do Planalto neste domingo (1°) ao lado de representantes de grupos sociais e a cachorrinha Resistência. O grupo entregou a faixa presidencial ao petista, substituindo o ex-chefe do Executivo federal Jair Bolsonaro (PL).

Após ser derrotado, Bolsonaro falou para aliados que não participaria da cerimônia de posse de Lula, mas não confirmou a decisão publicamente até a última sexta-feira (30). Depois de fazer uma live aos seus apoiadores, o antigo mandatário deixou o Brasil e viajou para os Estados Unidos.

Por causa disso, lideranças petistas decidiram levar representantes de grupos sociais para a rampa. Segundo o PT, a ideia era passar a imagem do povo brasileiro ao lado do novo governo. Lula se emocionou ao receber a faixa.

Conheça os brasileiros que subiram a rampa com o presidente da República:

Francisco, 10 anos

O menino, que vive em Itaquera, periferia de São Paulo, é corintiano fanático e faz natação. Neste ano, ele ganhou o campeonato da Federação Aquática Paulista. Sua ligação com Lula começou em 2019, quando esteve em Curitiba para dar bom dia ao presidente.

Ele também participou do jogo feito pelo MST entre Amigos do Lula contra Amigos do Chico Buarque. Filho de uma assistente social e um advogado que trabalha em causas sociais, declarou que se encantou pelo presidente depois que assistiu ao filme da vida dele e pelo carinho que ganhou no Natal dos catadores. Seu sonho é um dia ser presidente do Brasil.

Aline Sousa, 33 anos

Responsável por colocar a faixa em Lula, Aline é catadora desde os 14 anos, sendo a 3ª da geração de catadora na família. Ela é mãe de seis meninos e uma menina. Já atuou como diretora Secretária da Rede CENTCOOP-DF e se tornou a primeira presidente da Rede.

Ela representa os catadores e catadoras do Distrito Federal, já que participa do Movimento Nacional de Catadoras. Também é pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores.

Cacique Raoni Metuktire, 90 anos

Defensor da Amazônia e dos povos da floresta, Metuktire é um dos principais representantes da luta pela preservação do meio ambiente. Ele nasceu na aldeia Kraimopry-yaka e ficou conhecido por rodar o mundo para pedir paz.

Raoni é sinônimo de resiliência. Nos últimos anos, ele perdeu sua esposa, enfrentou uma infecção intestinal e um quadro de Covid 19.

Weslley Viesba Rodrigues Rocha, de 36 anos

Metalúrgico do ABC desde seus 18 anos, trabalha na Delga, em Diadema. Ele é casado e pai de dois meninos, Cauã, de 18 anos, e Apolo, de dois meses. Formado em Educação Física, usou o Fies (Financiamento Estudantil) para pagar os estudos.

Ele também fez cursos técnicos de Desenho Técnico, Matemática Aplicada, Eletricista e Comandos Elétricos, do SENAI da Escola Livre para Formação Integral “Dona Lindu”. Weslley ainda atua como DJ no grupo de RAP “Falange”.

Murilo de Quadros Jesus, de 28 anos

Professor formado em Letras Português e Inglês (UTFPR), mora em Curitiba. Trabalhou como professor de português como língua adicional na Universidad de La Sabana, em Bogotá, na Colômbia, entre 2016 e 2017.

Por conta do seu esforço, conseguiu ser bolsista Fulbright como professor de português na Bluefield College, em West Virginia, nos Estados Unidos, entre 2021 e 2022.

Jucimara Fausto dos Santos

Nascida em Palotina (PR), atualmente mora em Maringá e sua maior paixão é cozinhar. Ela participou de um concurso de culinária na Vigília Lula Livre, sendo convidada para fazer pão.

Jucimara ficou 10 meses cozinhando para a vigília e, atualmente, trabalha na Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá. Ela gosta de fazer pão para doar.

Ivan Baron

Nascido no Rio Grande do Norte, o jovem teve uma meningite viral aos 3 anos de idade. A doença causou nele Paralisia Cerebral. Ele então cresceu e passou a ser referência na luta Anticapacitista. Atualmente, ele é um dos embaixadores da Inclusão no Brasil.

Flávio Pereira, 50 anos

Nascido em Pinhalão, no Paraná, Flávio trabalha como artesão. Ele participou da Vigília Lula Livre e ficou em Curitiba durante os 580 dias em que o presidente ficou preso na sede da Polícia Federal. Pereira é considerado um dos principais ajudantes das atividades do cotidiano.

Resistência

A vira-lata vivia nas ruas de Curitiba e foi parar no acampamento da Vigília Lula Livre. Ela passou a ser cuidada pelos apoiadores do presidente da República e encantou a primeira-dama Janja.

Após a saída de Lula da prisão, Janja não pensou duas vezes e adotou a cachorrinha, levando-a para morar com o casal. Ela subiu a rampa como símbolo de resistência.

