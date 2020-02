Saiba quem precisa da placa nova, os custos e os prazos

Que veículos precisam usar a nova placa?

arrow-options Divulgação Placas do Mercosul padronizam o layout entre os países do bloco, com diferentes tipos de modelos

Veículos zero quilômetro, veículos que mudaram de município, veículos que trocaram de categoria. Por exemplo, um táxi que vira um carro de passeio, veículos com placa danificada, ilegível reprovada em vistoria, veículos com a placa furtada ou quem quiser trocá-la voluntariamente.

Quanto custa a nova placa?

R$ 179,84 para veículos e R$ 55,05 para motocicletas.

Qual o prazo para todos os veículos?

arrow-options Divulgação/Denatran O novo sistema de cores para as placas com o padrão Mercosul. O fundo sempre será branco, o que muda são as cores das letras

De acordo com o Contran , não há prazo para que toda a frota se adapte ao novo sistema, com a placa nova . Fora das condições respondidas acima, o modelo com a placa antiga poderá rodar até o seu sucateamento.

Qual o motivo para troca da placa?

arrow-options Divulgação/Denatran As placas do Mercosul têm o nome do país no topo e, na lateral direita, a bandeira do estado e brasão da cidade onde o veículo está registrado

Melhorar a segurança do sistema atual, com novas tecnologias de segurança, como QR Code, marca d’água entre outros, além de ampliar o número de combinações com o novo sistema alfanumérico. Em alguns estados, como no Rio, o sistema antigo já estava perto do limite de combinações impostos pela placa do Mercosul .