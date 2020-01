Saiba quem é a youtuber que vai entrar no “Big Brother Brasil 20”

O capítulo desta sexta-feira (17) de “Bom Sucesso” será agitado. Depois de descobrir que estava sendo enganado por Gisele (Sheron Menezzes), Diogo (Armando Babaioff) vai ameaçar matar a ex-amante.

arrow-options Reprodução/Globo Diogo vai incendiar a Prado Monteiro em “Bom Sucesso”





Tendo provas das armações do vilão, Marcos (Romulo Estrela) e Mário (Lúcio Mauro Filho) vão acompanhar os policiais na caçada por Diogo. Revoltado, o advogado de ” Bom Sucesso ” decide que vai incendiar a Prado Monteiro e, para se safar da polícia, ele fará Gisele de refém.

Em meio a essa confusão, Alberto (Antônio Fagundes) vai para a editora de ” Bom Sucesso ” com Paloma (Grazi Massafera) e Nana (Fabiula Nascimento) acabará descobrindo que perdeu seu bebê por conta do ex-marido. Sempre debochado, Diogo vai aparecer na Prado Monteiro e atear fogo com todos lá dentro.