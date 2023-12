Saiba quem é a garota de programa apontada como amante de Júlio César

Júlio César manteve uma garota de programa como amante durante alguns meses enquanto estava casado com Susana Werner. Os ex-casal ficou junto por 21 anos e anunciou a separação em maio deste ano, mas a traição foi relevada apenas agora, pelo Portal Leo Dias.

A mulher com quem o jogador traiu a esposa se chama Stella e tem 32 anos. Ela é uma modelo marroquina, trabalha como garota de programa e confirmou que se relacionou com ele por alguns meses.

Segundo o colunista, Júlio César e Stella se conheceram no setor privado de uma boate italiana chamada JustMe, local frequentado apenas por milionários.

O primeiro programa com Stella custou 3,5 mil euros para Júlio César e foi realizado na casa dela. Ou seja, ele desembolsou cerca de R$ 18,8 mil com as horas de prazer. Outros encontros entre eles também ocorreram no apartamento da prostituta.

Na ocasião, os dois transaram sem camisinha, por insistência do jogador, que alegou ter feito uma vasectomia para indicar a falta de riscos de uma gravidez.