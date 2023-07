Saiba quem é a ex-atriz pornô que foi presa por tráfico de cocaína

A ex-atriz pornô Mía Etcheverría tem 28 anos, duas filhas e foi casada com o ex-jogador do Grêmio Richard “Chengue” Morales

Na noite da última quarta-feira (5/7), a ex-atriz pornô Mía Etcheverría foi presa por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu. Mía fazia parte de um grupo que tinha em posse uma mala com 6,5 kg de cocaína.

Após a notícia viralizar, muitos se perguntaram: quem é Mía Etcheverría? A uruguaia de 28 anos ganhou notoriedade na indústria pornográfica, e seus filmes ainda podem ser encontrados em grandes plataformas adultas, como Xvideos, Pornhub e Redtube.

Até se detida, Etcheverría atuava como modelo, cantora, e está à frente de uma marca de roupas e sapatos chamada Trihanna’s Shoes.

Em sua vida pessoal, Mía é mãe de duas meninas. As duas são fruto do antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Richard “Chengue” Morales, que chegou a jogar no Brasil, pelo Grêmio, em 2009.

Prisão

Após ser presa acusada de ser cúmplice, Mía ficará em prisão preventiva por 90 dias, até que as autoridades locais possam dar continuidade às investigações.

A defesa da estrela pornô diz que ela é inocente e não fazia ideia do conteúdo presente nas bagagens. Segundo o advogado, sua cliente apenas ajudou o homem a comprar as passagens e o acompanhou até o aeroporto.

Contudo, de acordo com o Motevideo Portal, a atriz mandou mensagens suspeitas antes de ser presa. Pelo WhatsApp, para um contato salvo apenas como Matías, Mía enviou uma mensagem que dizia: “É a sétima viagem que organizo e sem falhas, que é o principal disso.”